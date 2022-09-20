Сайт Logitech раскрыл два новых гаджета Apple до официальной презентации

На странице сайта Logitech, посвященной стилусу Logitech Crayon, была найдена информация о двух еще не анонсированных устройствах Apple, которые могут быть представлены в октябре текущего года. Об этом сообщает портал 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о 12,9-дюймовом iPad Pro шестого поколения и 11-дюймовом iPad Pro четвертого поколения - эти модели входят в список совместимых с Logitech Crayon устройств. Никаких подробностей о новых планшетах Apple на сайте нет, кроме сообщения о том, что они скоро поступят в продажу.

Apple подтвердила, что релиз iPadOS 16.1 состоится в октябре, поэтому новые iPad также могут быть официально анонсированы уже в следующем месяце. Ожидается, что компания добавит во флагманские планшеты iPad Pro компьютерный процессор M2.