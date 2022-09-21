Кабмин может утвердить стратегию обеспечения кибербезопасности Азербайджана

Стратегия обеспечения кибербезопасности Азербайджана передана в Кабинет министров для утверждения.

Об этом сказал руководитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов в ходе мероприятия на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, старт формированию стратегии кибербезопасности Азербайджана был дан еще в 2018 году.

"Она охватывает такие сферы, как глобальные тренды, цели, анализ текущей ситуации, а также приоритетные направления: кибербезопасность инфраструктура, борьба с мошенничеством и атаками, формирование кибергигиены, международное сотрудничество и ряд других", - сказал он.

Мамедов отметил, что процесс утверждения стратегии затянулся в связи с адаптацией к законодательству, быстрыми изменениями киберсреды и некоторыми другими причинами.

"В настоящее время стратегия представлена в Кабмин для утверждения", - сказал он.

По словам Мамедова, стратегия охватывает и сектор образования и информирования.

"Мы активно сотрудничаем с местными вузами для подготовки программы обучения студентов по соответствующим специальностям. Так, в сотрудничестве нашей госслужбы с одним из вузов страны мы намерены в ближайшие три года обучить бесплатно 1000 ИТ-специалистов",- сказал он.