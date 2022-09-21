В Азербайджане подготовлен законопроект по обеспечению защиты персональных данных.

Об этом сказал руководитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов в ходе мероприятия на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, законопроект основан на европейских стандартах (GDPR).

"Хочу отметить, что Азербайджан в последние годы значительно обеспечил как защиту информации и данных, так и защиту персональных данных", - добавил Мамедов.