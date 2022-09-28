Citroёn вернулся к логотипу 1919 года

Компания Citroёn представила обновленный логотип марки, который представляет собой новую интерпретацию эмблемы, разработанной основателем компании Андре Ситроеном. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поскольку мы пытаемся прояснить наши будущие цели, для нас было логично замкнуть цикл, графически вернувшись к первому логотипу Андре Ситроена, который олицетворял подлинное обещание доступной и инновационной мобильности для всех", - отметил бренд-дизайнер Citroёn Александр Реверт.

Оригинальная эмблема, "двойной шеврон" в овале, была представлена в 1919 году. Новый логотип - десятый по счету. Предыдущее обновление фирменной эмблемы произошло в 2016 году. Измененный фирменный знак впервые применят на новом концепте, который дебютирует в сентябре. С середины 2023 года он будет постепенно внедряться и на других автомобилях Citroen.