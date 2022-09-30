В России разрабатывают стиральную машину для космоса

Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" (АО "НИИхиммаш") занимается созданием средств для проведения водных процедур, а также разрабатывает стиральную машину для использования в космосе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на институт, передает Day.Az.

Как рассказали в "НИИхиммаш", работы по созданию средств помывки и стиральной машины находятся в начальной стадии и осуществляются в инициативном порядке.

"Изготовлены прототипы узлов системы регенерации, проводятся конструкторско-доводочные испытания макетов. Полноценное проведение опытно-конструкторских работ в установленном порядке возможно при выделении финансирования и при участии потенциального заказчика в лице РКК "Энергия", - заявили в институте.