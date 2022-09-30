В России разрабатывают стиральную машину для космоса
Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" (АО "НИИхиммаш") занимается созданием средств для проведения водных процедур, а также разрабатывает стиральную машину для использования в космосе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на институт, передает Day.Az.
Как рассказали в "НИИхиммаш", работы по созданию средств помывки и стиральной машины находятся в начальной стадии и осуществляются в инициативном порядке.
"Изготовлены прототипы узлов системы регенерации, проводятся конструкторско-доводочные испытания макетов. Полноценное проведение опытно-конструкторских работ в установленном порядке возможно при выделении финансирования и при участии потенциального заказчика в лице РКК "Энергия", - заявили в институте.
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