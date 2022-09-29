В AirPods Pro 2 обнаружили скрытую функцию

Первые владельцы наушников Apple AirPods Pro 2 с кастомной гравировкой обнаружили скрытую функцию во всплывающем окне подключения, сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователи обратили внимание, что выгравированные эмодзи на корпусе кейса наушников также отображаются на изображении чехла при подключении к iPhone во всплывающем окне. В комментариях к постам с фотографией новой функции пользователи сети называют Apple "помешанной на деталях".

В случае покупки подержанных наушников с чужой гравировкой отключить показ "чужого" эмодзи в окне подключения невозможно, отмечает источник.

AirPods Pro 2 поступили в продажу по цене в $250. При этом возможность гравировки зарядного кейса на официальном сайте Apple предоставляется совершенно бесплатно.