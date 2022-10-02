Составлен список лучших компьютерных игр

Редакция сетевого издания PC Gamer опубликовала топ-100 лучших игр для ПК, в котором первое место заняла Disco Elysium, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В список попали как новые игры, так и старые проекты, которые до сих пор остаются актуальными среди геймеров. Рейтинг был составлен при участии 30 редакторов портала. Также отмечается, что это "не список самых важных игр для ПК", а субъективный топ, состоящий из актуальных на сегодняшний день игр.

Десятка лидеров, по мнению PC Gamer, выглядит следующим образом: Disco Elysium, Elden Ring, Crusader Kings 3, Apex Legends, Hitman 3, Hunt: Showdown, Slay the Spire, Minecraft, The Witcher 3 и Final Fantasy XIV. С полным списком игр, попавших в подборку, можно ознакомиться на портале PC Gamer.