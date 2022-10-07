https://news.day.az/hitech/1501408.html В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой
Жители США пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом стало известно из данных сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
59% пользователей сообщили о проблемах с просмотром видео, 21% столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения, а 20% заметили неполадки в работе веб-сайта.
Всего на сбои в работе YouTube пожаловались две тысячи пользователей.
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