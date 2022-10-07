В работе YouTube произошел сбой

Жители США пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Об этом стало известно из данных сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

59% пользователей сообщили о проблемах с просмотром видео, 21% столкнулись со сбоями в работе мобильного приложения, а 20% заметили неполадки в работе веб-сайта.

Всего на сбои в работе YouTube пожаловались две тысячи пользователей.