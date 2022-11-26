Маск пообещал сделать смартфон собственного производства

Американский предприниматель Илон Маск в своем Twitter пообещал, что если социальную сеть уберут из основных магазинов приложений iPhone и Android, он сделает смартфон собственного производства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пользовательница Twitter обратилась к миллиардеру с предложением сделать свой гаджет, если соцсеть окажется недоступной на других устройствах.

"Я верю в то, что этого не произойдет, однако, да, если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", - написал он.