Apple хочет перенести производство iPhone из Китая

Компания Apple в последние недели ускорила реализацию планов по переносу части производства из Китая. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, представители компании обращаются к поставщикам с требованием "более активно готовиться к тому, что сборка продукции Apple будет осуществляться в других странах Азии, в том числе в Индии и во Вьетнаме". Кроме того, в компании надеются "снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с [компанией] Foxconn". Как указывает издание, к такому решению руководство Apple подтолкнули протесты в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), где располагается один из заводов по производству смартфонов iPhone.

Источники издания утверждают, что Apple "больше не чувствует себя комфортно" в ситуации, когда значительная часть ее производства расположена в одном месте. На этом фоне в компании рассчитывают, помимо прочего, увеличить число сборщиков ее продукции. На эту роль рассматриваются в том числе и китайские компании, среди которых Luxshare и Wingtech.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на аналитиков крупнейшего швейцарского банка UBS, что производство смартфонов серии iPhone 14 в текущем году может сократиться на 16 млн единиц на фоне введения карантинных мер в городе Чжэнчжоу. Таким образом, прогнозируют аналитики, производство iPhone сократится на 20% по сравнению с 2021 годом.