SpaceX создала оборонное подразделение Starshield

Компания SpaceX создала новую бизнес-единицу - подразделение Starshield, в рамках которой планирует взаимодействовать с Минобороны США. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что в рамках Starshield пользователи из сектора нацбезопасности США могут рассчитывать на "дополнительные высоконадежные криптографические возможности" для безопасной обработки и передачи данных на базе технологии спутников Starlink, а также создание и запуск новых космических аппаратов для связи и наблюдения за поверхностью Земли.

Как пишет Defense News, спутниковые системы, разработанные Starshield, будут совместимы с уже имеющимися военными космическими аппаратами. Кроме того, новому подразделению может быть доверена разработка космических платформ, позволяющих выводить "полезные нагрузки" в интересах национальной безопасности.