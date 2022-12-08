Блогер с 8 млн подписчиками слил в Сеть новый Xiaomi 13

Китайский автомобильный блогер Чен Чжэнь (Chen Zhen), на канал которого подписано более 8 млн человек, случайно слил в Сеть изображение полученного им для тестирования смартфона Xiaomi 13.

Как передает Day.Az, позже он замаскировал изображение пикселями и опубликовал видеоролик, в котором извинился за утечку перед поклонниками и самой компанией Xiaomi, добавив, что по условиям ранее подписанного соглашения он готов понести наказание. Вероятно, речь идёт о штрафе, размер которого не разглашается.

Поскольку блогер практически каждый день делает селфи и записывает различный контент, во избежание дальнейших утечек он "предпринял физические меры защиты", плотно обмотав заднюю часть Xiaomi 13 непрозрачной лентой.

Утром Лу Вейбинг, президент Xiaomi China, отметил, что графический процессор однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 2, установленной в Xiaomi 13, значительно превосходит графический процессор Apple A16 в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Тем временем Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro стали хитам ещё до анонса: только в магазине JD.com оформлено более 340 тыс. предзаказов.