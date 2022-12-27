iPhone 12 Pro остался невредимым после падения с 26-го этажа

Жительница китайского города Ниндэ из провинции Фуцзянь рассказала в соцсетях, что ее смартфон iPhone 12 Pro упал с 26-го этажа жилого здания и остался невредимым. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание MyDrivers.

По словам владелицы гаджета, смартфон выпал из ее кармана, когда она развешивала одеяло на балконе. Согласно посту в соцсети, iPhone 12 Pro упал на платформу из пенопласта, которая была установлена на уровне второго этажа.

Тем не менее журналисты признали, что даже в этом случае устройство все равно доказало свою прочность, так как упало вертикально и продолжило работать без каких-либо проблем. Согласно информации MyDrivers, застрявший в стене смартфон смог достать рабочий.

Отмечается, что iPhone 12 Pro имеет защиту от повреждений при падении: специальную прочную керамическую панель спереди, заднюю панель из матового текстурированного стекла и раму из нержавеющей стали. Однако все это не дает гарантированную защиту гаджета от повреждений при падении с 26-го этажа.