Названы 5 лучших смартфонов 2022 года

Один из редакторов портала GSMArena по имени Михаил назвал пять лучших смартфонов, выходивших в 2022 году. В списке оказались iPhone 14 Pro, базовый Google Pixel 7, Asus Zenfone 9, Samsung Galaxy Z Fold4 и Oppo Find N.

Отмечается, что iPhone 14 Pro получил одну из лучших камер на рынке и самый производительный чип Apple A16 Bionic. Также GSMArena выделяет iPhone за счет долгосрочной поддержки ПО со стороны Apple. К недостаткам смартфона отнесли отсутствие перископической камеры, которую можно встретить в Android-флагманах и вес смартфона - 204 и 214 граммов в iPhone 14 Pro и Pro Max соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Базовый Pixel 7 похвалили за компактный размер, качественный экран, флагманскую основную камеру и низкий ценник по сравнению с конкурентами. Одним из основных минусов Pixel 7 называется работа ультраширокоугольной камеры при слабом освещении.

Эксперт отметил высокую производительность смартфона Asus Zenfone 9, достигаемую за счет чипа Snapdragon 8 Gen 1, и основную 50-мегапиксельную камеру. Единственным недостатком устройства назвали асимметричные рамки вокруг экрана.

Складные Galaxy Z Fold4 и Oppo Find N также удостоились звания лучших смартфонов 2022 года по версии GSMArena благодаря улучшенной по сравнению с конкурентами эргономикой, высокой производительности, качественным экранам и отсутствию складки на месте сгиба.