Память в новом Mac mini оказалась до 50% медленнее, чем у предшественника

Базовая модель Mac mini с чипом M2 получила более низкую скорость чтения и записи по сравнению с предыдущим поколением на чипе M1. Об этом сообщает портал Macrumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, благодаря обзору компьютера на YouTube-канале Brandon Geekabit стало известно, что Mac mini M2 с памятью на 256 ГБ оснащается одним чипом флеш-памяти NAND, в то время как предшественник имел два модуля по 128 ГБ. Такая конструкция позволяла системе распределять нагрузку между чипами, тем самым достигалась более высокая скорость чтения и записи. Такое решение также положительно сказывалось на сроке службы памяти в Mac mini M1.

Редакция Macrumors с помощью приложения Blackmagic Disk Speed Test удостоверилась, что скорость чтения и записи SSD-накопителя нового Mac mini составляет около 1500 МБ/с, что на 30-50% ниже, чем скорость в предыдущем поколении.

Летом 2022 года также стало известно, что в 13-дюймовых MacBook Pro и MacBook Air на 256 ГБ с чипами M2 используется один чип NAND-памяти, что отрицательно сказалось на скорости хранилища.