Samsung работает над новой линейкой смартфонов Galaxy под литерой K

Samsung готовит новую линейку смартфонов Galaxy K. На это обратил внимание портал IT Home, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что некое устройство под названием Galaxy K748 успешно прошло сертификацию Bluetooth SIG. Также в базе значатся еще два гаджета - Galaxy K741 и Galaxy K746.

По данным портала, модель модель Samsung Galaxy K748 носит название SM-K748U во внутренних документах компании, а также поддерживает технологию Bluetooth 5.3. На текущий момент это - единственная информация о новинках, находящаяся в открытом доступе. Как будет выглядеть новая линейка и какие функции получит, остается неизвестным.

Отмечается, что в 2014 году компания Samsung выпустила телефон Samsung Galaxy K zoom. Будут ли новые гаджеты идейным продолжателем этой модели, пока неясно.

Презентация новой флагманской линейки Samsung Galaxy S23, состоящей из трех моделей, состоится 1 февраля 2023 года.