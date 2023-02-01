Руководство Intel решило сократить зарплаты менеджерам
Американская компания Intel сократит заработные платы руководителей разных уровней спустя неделю после того, как компания опубликовала более низкий, чем ожидалось, прогноз продаж, вызванный потерей доли рынка и спадом на рынке персональных компьютеров. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Сокращения составят от 5% от базовой зарплаты для сотрудников среднего звена, до 25% для генерального директора Пэта Гельсингера, в то время как зарплата почасового персонала компании не будет снижена", - приводит агентство слова источника.
По словам источника, также сотрудники уровня вице-президента получат 10%-ное сокращение, а топ-менеджеры компании, кроме генерального директора, 15%-ное. Компания также приостановила выплату квартальных премий по результатам работы.
По словам пресс-секретаря Intel Эдди Бёрра (Addy Burr), которые приводит агентство, изменения призваны более существенно повлиять на руководителей компании и помогут поддержать уровень инвестиций и сохранить общий штат сотрудников.
В конце января Intel заявила, что ее прибыль падает по мере того, как рынок ПК испытывает трудности после нескольких лет роста. Гельсингер также признал, что Intel "оступилась" и уступила долю рынка таким конкурентам, как Advanced Micro Devices Inc (AMD).
Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
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