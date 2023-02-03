Apple перестала закупать детали для производства iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus настолько плохо продается, что Apple уже как минимум два месяца (декабрь 2022 года и январь 2023 года, - прим. ред.) не закупает дисплеи для производства модели. Об этом сообщает издание 9To5Mac, ссылаясь на инсайдера из компании Digital Supply Chain Consultants Росса Янга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Росса, в 14-й серии iPhone лучше всего продаются модели Pro и Pro Max. В декабре прошлого года на долю экранов для этих устройств пришлось 75% закупленных деталей, а в январе - 80%. Соответственно, 25% и 20% пришлись на базовый iPhone 14.

Росс считает, что в феврале Apple возобновит закупку экранов для iPhone 14 Plus, однако на долю модели придется не более 5% деталей.

В 9To5Mac отметили, что, несмотря на удручающие продажи iPhone 14 Plus, в 2023 году, судя по слухам, Apple не намерена отказываться от выпуска iPhone 15 Plus. Для стимуляции спроса на базовую модель с увеличенным экраном Apple намерена поднять цену на iPhone 15 Pro.