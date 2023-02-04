Стал известен производитель специальных чипов для Galaxy S23

Смартфоны серии Galaxy S23 от южнокорейской Samsung получат специальные чипы Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, а производить их будут на Тайване. Об этом сообщает 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новые процессоры будут производиться компанией TSMC, которая отвечала и за прошлые поколения чипов Snapdragon. В прошлом поколении Galaxy S22 Samsung занималась доработкой чипа Snapdragon 8 Gen 1 на собственном производстве.

Пользователи жаловались на то, что смартфоны работали хуже, чем гаджеты на оригинальных 8 Gen 1. К тому же перед анонсом новых смартфонов ходили слухи, что Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy не будет производиться TSMC.

По данным 9to5Google, в этот раз Samsung и Qualcomm совместно работали над обновленной версией этого чипа и решили доверить производство TSMC, чтобы избежать проблем 2022 года.