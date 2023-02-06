Dell уволит тысячи сотрудников

Американская компания Dell, один из крупнейших производителей компьютеров в мире, объявила о запланированном увольнении 6 650 человек из-за резкого падения спроса на персональные компьютеры. Об этом в понедельник сообщает агентство Bloomberg,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, штат компании сократится на 5%, до 126,3 тыс. человек, только треть из которых базируются в США. Таким образом, численность персонала снизится до минимального уровня с 2017 года.

Причиной сокращений стал экономический ущерб, который Dell понесла из-за существенного падения спроса на ПК после резкого повышения в период пандемии COVID-19. Доходы от их продажи составляют 55% выручки компании. По словам представителя Dell Джеффа Кларка, компания сталкивается с "рыночными условиями, которые продолжают ухудшаться из-за неопределенного будущего".

Как сообщает Блумберг, Dell понесла наибольшие убытки из всех крупных производителей компьютерной техники. Ее выручка в четвертом квартале 2022 года снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а продажи продукции упали на 37%. Ожидается, что сокращения штата наряду с реорганизацией отделов повысят продуктивность компании.