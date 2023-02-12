Google представила собственное решение для «нейросетевой» конкуренции с Microsoft

IT-корпорация Google объявила о начале тестирования нейросети Bard, предназначенной для конкуренции с ChatGPT, которую поддерживает Microsoft. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на публикацию генерального директора Google Сундара Пичаи в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сервис генерации текстов Bard основан на LaMDA, собственной языковой модели Google. Отмечается, что программа уже встроена в поисковую систему Google и "учится" давать "осмысленные" ответы на вопросы пользователей. Открытие широкого доступа к Bard ожидается в течение ближайших нескольких недель.

"Скоро вы увидите в поисковом сервисе функции на основе ИИ, которые преобразуют сложную информацию и различные точки зрения в удобные для восприятия форматы, чтобы вы могли быстро понять общую картину и узнать больше из интернета", - написал Пичаи.

Глава Google также подчеркнул, что компания считает своим долгом сделать так, чтобы ее продукт отвечал высоким стандартам качества и безопасности информации.

Столь скорый запуск сервиса для генерации текстов в массовое пользование может быть реакцией Google на интеграцию ChatGPT в поисковик Bing, о которой Microsoft объявит 7 февраля в 21:00 по московскому времени.