Популярная соцсеть избавилась от алгоритмов

Популярная соцсеть Twitter официально позволила пользователям смотреть публикации в хронологическом порядке, отказавшись от алгоритмов в ленте постов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что теперь соцсеть не будет навязывать пользователям алгоритмическую ленту "Для вас" пользователям версий Twitter для мобильных ОС iOS и Android.

В компании подчеркнули, что если пользователь установит хронологическую ленту, то приложение запомнит этот выбор при следующих запусках. Обновление также начало действовать и в версии соцсети для браузеров на ПК.

В январе компания под руководством Илона Маска продвигала алгоритмическую ленту "Для вас", сделав ее лентой по умолчанию на iOS, что вызвало недовольство многих пользователей.

До покупки Twitter Маском в соцсети присутствовала кнопка со звездочкой, которая позволяла легко переключаться между хронологической или алгоритмической лентой.