Lego анонсировали самый большой набор по мотивам «Властелина колец»

Компания - производитель конструкторов Lego анонсировала новый набор по мотивам "Властелина колец". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В наборе более 6,1 тыс. деталей и 15 минифигурок, среди которых Гэндальф Серый, хоббиты Фродо Бэггинс, Сэм, Мерри и Перегрин, эльфы Леголас, Элронд и Арвен, гномы Гимли и Боромир, а также Арагорн. Это самый большой конструктор по мотивам киносаги "Властелин колец", основанной на одноименной фантастической книжной серии.

Покупателю предлагается собрать копию Ривенделла - эльфийского убежища короля нолдор Элронда, одного из персонажей книг и фильмов "Властелин колец". В конструкции можно узнать башню, беседку, реку и мост, появлявшиеся в фильме.

Набор поступит в продажу в марте 2023 года и будет стоить около $500.