LG объявила о массовой интеграции сервисов Apple в партнерские телевизоры

LG расширила интеграцию сервисов Apple в собственную операционную систему для телевизоров webOS. Об этом сообщает издание DigitalTrends, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь услуги Apple TV, Apple Music, HomeKit и AirPlay появятся в телевизорах всех брендов, которые входят в программу webOS Hub. Речь идет о моделях под управление webOS, которые производятся не LG. В группу webOS Hub входят около 200 брендов, включая Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa, Hyundai и не только.

Подчеркивается, что именно AirPlay и HomeKit будут доступны только на OLED-телевизорах и телевизорах формата UHD под управление webOS Hub 2.0. В свою очередь, AppleTV и Apple Music появятся во всех моделях.