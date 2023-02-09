Компания Xiaomi пока только готовится к большой международной презентации, где главным "гвоздём программы" станет флагманский Xiaomi 13 Lite с камерой Leica. Тем временем в сети появилась информация об ещё одной интересной модели серии - смартфоне Xiaomi 13 Lite, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Подробностями и неофициальными рендерами поделился сетевой информатор billbil_kun, ранее отметившийся сбывшимися предсказаниями в разных областях, включая внешность Samsung Galaxy S23 Ultra и сотрудничество Microsoft-Bethesda.

Итак, смартфон Xiaomi 13 Lite должен стать международной версией китайского Xiaomi Civi 2. По данным источника, самая доступная модель в серии Xiaomi дебютирует на международном рынке одновременно с Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro на презентации в Барселоне. При этом приём предварительных заказов откроется лишь 8 марта.

Предположительно, цена Xiaomi 13 Lite для Европы составит 549 евро за версию с 256 ГБ флеш-памяти. Ожидается и версия с 128 ГБ, но цена пока неизвестна. Также отмечается, что цветовых вариантов будет два, как у Xiaomi 13 Pro.