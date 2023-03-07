В Японии состоялся успешный запуск новейшей тяжелой ракеты-носителя H3

Запуск новейшей японской ракеты-носителя тяжелого класса H3, который состоялся во вторник с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии, прошел успешно. Об этом сообщили представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в ходе прямой трансляции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что ракета-носитель выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями.

17 февраля первый запуск H3 завершился неудачей - ракета не смогла оторваться от земли. Изначально запуск планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В январе JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели испытания двигателя на стартовой площадке. Их результаты признали успешными, никаких проблем не выявили. Впоследствии запуск многократно переносили из-за неподходящих погодных условий.

H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. H3 должна заменить ракету-носитель H-2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.