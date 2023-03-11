Назван способ ускорить работу смартфона

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования "Мегафона" Александр Джакония рассказал, что со временем смартфоны начинают медленнее работать, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Он объяснил, как решить эту проблему.

Джакония назвал способ ускорить работу смартфона и посоветовал ежемесячно очищать кэш. Количество свободной памяти на устройстве является главным фактором, от которого зависит оперативность реагирования гаджета. Память делится на внутреннюю, в которой хранятся данные, и внешнюю, обеспечивающую многозадачность.

"Большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел "Другое". Здесь спрятаны системные и сохраненные файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере - и объем свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц", - призвал эксперт "Мегафона".