Камерофон Xiaomi не впечатлил экспертов

Специалисты DxOMark протестировали камеру флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro и поставили ей 136 баллов, благодаря чему новинка заняла лишь 16 место в рейтинге портала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты отметили общее качество камеры смартфона - она выдает хороший уровень детализации и экспозиции при съемке фото и видео. Также Xiaomi 13 Pro выдерживает правильный баланс белого при ярком освещении и предлагает широкий динамический диапазон даже при низкой освещенности. Отдельно отмечается качество снимков в приближении на близком и среднем расстоянии.

В то же время камера Xiaomi 13 Pro показывает нестабильную работу экспозиции в некоторых сценах, создает артефакты и ареолы на снимках и может ошибаться при автофокусировке. Также эксперты заметили невысокую скорость схемки - иногда может возникать задержка между нажатием кнопки спуска затвора и захватом изображения.

Таким образом, в марте 2023 года первое место все еще удерживает Honor Magic5 Pro, который по результатам тестирования DxOMark набрал 152 балла.