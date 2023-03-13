Раскрыты сроки релиза консоли PlayStation 6

Релиз консоли нового поколения от Sony PlayStation 6 запланирован на 2027 год. Это следует из документов японской компании, направленных в адрес Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании, сообщает портал Gizchina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти документы были отправлены регулятору в рамках продолжающегося расследования в отношении приобретения Activision Blizzard компанией Microsoft. Отмечается, что Sony пришлось обнародовать некоторые данные - в частности, в документах сказано следующее: "К тому времени, когда Sony Interactive Entertainment запустит следующее поколение своей консоли PlayStation (что, вероятно, произойдет в [данные скрыты]), она потеряет доступ к Call of Duty и другим играм Activision, что сделает компанию чрезвычайно уязвимой, поспособствует переходу потребителей [на другую консоль] и снизит ее конкурентоспособность".

Несмотря на то, что Sony скрыла год релиза, поклонники консоли проанализировали другие фрагменты документа, и пришли к выводу, что ждать PlayStation 6 стоит уже в 2027 году. Это в том числе подтверждает информация о том, что Sony имеет специальный доступ к Call of Duty именно до 2027 года. Таким образом, новая консоль дебютирует спустя семь лет после выхода PlayStation 5 - точно такой же промежуток времени был сохранен между релизами PS5 и PS4.