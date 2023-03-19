В смартфонах Samsung нашли критическую уязвимость

В смартфонах Samsung обнаружили уязвимость, связанную с чипом Exynos. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В блоге команды Google Project Zero уточняется, что порядка 18 найденных критических уязвимостей в телефонах корейского бренда связаны с процессором Exynos. По словам специалистов, системные бреши позволяют злоумышленникам получить доступ к смартфону жертвы, используя номер телефона.

В материале говорится, что проблемы затронули устройства линеек Galaxy S22, Galaxy M33, Galaxy M13, Galaxy M12, Galaxy A71, Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A21, Galaxy A13, Galaxy A12 и Galaxy A04. Также уязвимости были обнаружены на всех гаджетах, которые имеют процессор Exynos W920 - это чип для носимых устройств.

Инженеры Project Zero рассказали, что сообщили о проблемах Samsung и выждали 90-дневную паузу. Однако спустя указанное время специалисты компании не устранили проблему - в этой связи в Google раскрыли информацию об уязвимостях.

По словам инженеров, пока Samsung не выпустила защитный патч, владельцам смартфонов указанных серий следует на время отказаться от использования голосовых вызовов через Wi-Fi и отключить функцию VoLTE.