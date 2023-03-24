Стало известно о проблемах у SpaceX со спутниками Starlink V2

Некоторые новейшие спутники Starlink V2 из первой партии, запущенной 27 февраля, требуют сведения с околоземной орбиты, сообщил в Twitter гендиректор компании SpaceX Илон Маск. Об этом стало известно SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Starlink V2 много новых технологий, поэтому, как и ожидалось, у нас возникли некоторые проблемы. Некоторые спутники будут выведены с орбиты, другие будут тщательно протестированы", - написал бизнесмен.

Издание отмечает, что примерно с 15 марта новейшие спутники начали снижаться, что вызвало предположение о проблемах с ними.

SpaceNews напоминает, что космические аппараты Starlink V2, в отличие от V1, снабженные модифицированными антеннами с фазированной решеткой, обеспечивают четырехкратный прирост пропускной способности. Кроме того, новейшие спутники отличаются электрическими двигателями, работающими на аргоне, а не криптоне.