У Windows 12 появится искусственный интеллект

Американская компания Microsoft разрабатывает операционную систему Windows 12 с модернизированной платформой CorePC на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Отмечается, что компания из Редмонда намерена акцентировать функции новой ОС на работе ИИ и оптимизации аппаратного и программного обеспечения.

"Windows 12 сможет анализировать контент и показывать подсказки для быстрого запуска проектов или приложений на основе просматриваемой на экране информации", - рассказал источник.

По его словам, благодаря внедрению ИИ новая система будет распознавать объекты и текст на изображениях, а пользователи смогут одним нажатием переносить эти элементы и добавлять их в отдельные документы или другие программы.

Согласно данным Windows Central, обновления Windows 12 будут весить меньше и устанавливаться быстрее, чем улучшения для Windows 10 и 11. "CorePC позволит Microsoft выпускать различные версии Windows 12, которые будут отличаться по своим возможностям", - заключил источник.