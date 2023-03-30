Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты

Помощник главы ВВС США Эндрю Хантер сообщил, что Пентагон не намерен закупать гиперзвуковые ракеты ARRW от компании Lockheed Martin, поскольку они показали неудовлетворительные результаты. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хантер на слушаниях в конгрессе США отметил, что американские ВВС намерены дождаться дополнительных испытаний данных ракет, чтобы получить о них больше информации. Такое решение помощник главы ВВС не пояснил.