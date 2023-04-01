SpaceX предпримет новую попытку запуска спутников Пентагона

Ракета Falcon 9 компании SpaceX в субботу предпримет очередную попытку запуска группы из 10 спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США.

Первоначально его предполагалось провести 30 марта, однако за три секунды до старта он был отменен. Перенесенный на 31 марта запуск также не состоялся по техническим причинам.