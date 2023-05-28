Мобильное приложение ChatGPT теперь доступно и в Азербайджане

Компания OpenAI объявила, что её официальное приложение ChatGPT для iPhone и iPad стало доступно более чем в 40 странах мира. Изначально приложение дебютировало в США на прошлой неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, на сегодняшний день приложение можно использовать в Албании, Алжире, Аргентине, Азербайджане, Боливии, Бразилии, Канаде, Чили, Хорватии, Коста-Рике, Эквадоре, Эстонии, Франции, Германии, Гане, Индии, Ираке, Ирландии, Израиле, на Ямайке, в Японии, Иордании, Казахстане, Корее, Кувейте, Ливане, Литве, Мавритании, на Маврикии, в Мексике, Марокко, Намибии, Науру, Новой Зеландии, Никарагуа, Нигерии, Омане, Пакистане, Перу, Польше, Катаре, Словении, Тунисе, Арабских Эмиратах, Великобритании и США.

Приложение ChatGPT можно использовать бесплатно, но сервис ChatGPT Plus стоит 19,99 долларов в месяц. Та же цена предлагается в веб-версии. ChatGPT Plus обеспечивает доступность даже при высоком спросе, более быстрый отклик и приоритетный доступ к новым функциям, таким как GPT-4, режим с доступом к интернету и с подключением плагинов. Для работы приложения ChatGPT требуется учётная запись OpenAI.