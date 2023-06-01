LG представила переносной монитор в чемодане

LG представила сенсорный беспроводной монитор LG StanbyME Go в корпусе из чемодана для удобной переноски.

Как передает Day.Az со ссылкой на Хабр, фактически это смарт-телевизор, который работает на операционной системе webOS. На нём можно смотреть YouTube, запускать браузер и игровые приложения.

Монитор имеет диагональ 27", встроенные динамики мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Штатного аккумулятора хватает на три часа автономной работы монитора.

Устройство LG StanbyME Go можно установить вертикально или горизонтально, а встроенная в чемодан подставка позволяет регулировать угол наклона и высоту (до 18 см).

Монитор-чемодан поддерживает голосовое управление и технологии Apple AirPlay, Miracast и Chromecast для трансляции контента со смартфона. В комплекте с устройством идёт пульт ДУ.

Стоимость LG StanbyME Go в Южной Корее составляет 1,17 млн вон ($884).