Apple отключила свой официальный интернет-магазин

Компания Apple за несколько часов до начала конференции WWDC 2023 отключила свой официальный интернет-магазин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, посещающих пользователей сайт встречает сообщение: "Скоро вернемся. Мы обновляем Apple Store. Возвращайтесь попозже".

Компания часто отключает интернет-магазин перед крупными презентациями, после которых на сайте появляются новые товары. По всей видимости, вскоре в Apple Store появятся новые компьютеры Apple Studio на базе чипсетов M2 Max и M2 Ultra, а также 15-дюймовый MacBook Air, о которых сообщали инсайдеры.

Ожидается, что в рамках конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference 2023 компания Apple представит эти компьютеры, а также впервые покажет свою первую гарнитуру смешанной реальности. WWDC 2023 пройдет в штаб-квартире Apple в Купертино и будет транслироваться на официальном YouTube-канале и сайте Apple. Начало мероприятия запланировано в 21:00 по бакинскому времени.