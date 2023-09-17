SpaceX опубликовала кадры с выходом на орбиту ее нового спутника Starlink

Американская компания SpaceX обнародовала видео, на котором запечатлен выход ее нового спутника Starlink на орбиту. Соответствующая запись опубликована в официальном аккаунте фирмы на платформе X (бывший Twitter), передает Day.Az.

На кадрах видно, как аппарат совершает один из первых полетов вокруг Земли. При этом представители компании подчеркнули, что новый спутник был направлен в космос в ночь на 16 сентября.