Азербайджан будет представлен на международной выставке «Транспорт и логистика» в Казахстане

С 4 по 6 октября 2023 года в Астане пройдет 26-я Казахстанская международная выставка "Транспорт и логистика" - Translogistica Kazakhstan 2023. Выставка проходит в рамках Казахстанской транспортной недели, которая включает экспозицию, а также деловые мероприятия с участием руководителей отраслевых министерств и ведомств, ассоциаций и крупных транспортно-логистических компаний. Ожидается, что в Казахстанской транспортной неделе примут участие делегации из более чем 30 стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на организаторов выставки, более 200 компаний из 17 стран мира, в том числе Азербайджана, Беларуси, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Литвы, Латвии, Польши, России, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Финляндии и Эстонии, представят на TransLogistica Kazakhstan 2023 самые современные решения для транспортной и складской логистики. С национальными стендами выступят компании из Литвы, Латвии и Эстонии, последние выступают с единым стендом под флагом своей страны девятый год подряд.

Особенностью выставки этого года является участие большого количества компаний из Германии, Китая, Турции и Финляндии. В то же время 40 процентов составляют отечественные компании, среди которых - Almaty Consolidation Center, Asstra Almaty, EMEX, Globalink Logistics, GPL Kazakhstan, PTC Holding, RW Cargo, Sarens Kazakhstan, Интеррейл Казахстан. На выставке будет также представлен Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (ТМТМ). Азербайджан будет представлен на выставке национальным павильоном, в ней также примут участие несколько азербайджанских компаний.

Более 60 компаний - новые участники выставки. Среди участников-дебютантов такие казахстанские компании, как ATVLogistic, Greenlight, Light Way Solution, PartnerInterFreight, АзияКС, Ангат, "САПЭК", ЦТО АБ Капитал. Впервые из числа международных участников свои стенды представят TLO GmbH Internationale Spedition (Германия), ATTRADING (Польша), Logitrans Lojistik A.S., Gurkan Nakliyat, Destan Transport (Турция) и ряд других.

Вопросы международного сотрудничества и тренды развития логистической отрасли на текущий год будут обсуждены в рамках деловой программы. Наряду с выставкой в рамках Казахстанской транспортной недели пройдёт VI Международный транспортно-логистический бизнес-форум NEW SILK WAY ("Новый Шелковый путь"), участники которого обсудят перспективы и возможности международных транспортно-логистических услуг, развитие эффективной инфраструктуры, а также вопросы снижения торговых барьеров для развития глобальных торговых потоков.

Также в контент войдут такие ключевые мероприятия для транспортного сообщества, как II Международная конференция "Рынок складской логистики в Казахстане", Международная конференция "Развитие портов, терминалов и судоходства в Каспийском море", V Международная конференция "Рынок транспорта и логистики". Помимо деловой программы запланированы двусторонние встречи и переговоры с участие руководства отраслевых министерств, ведомств, ассоциаций и международных компаний.

По информации организаторов мероприятия, ежегодное проведение Казахстанской транспортной недели способствует укреплению дружественных отношений и способствует плодотворному обсуждению актуальных тем развития транспортно-логистической индустрии.