В Apple объяснили отсутствие популярной функции в новой линейке смартфонов

Специалисты компании Apple объяснили журналистам французского издания Numerama, почему в камере новых смартфонов нет 10-кратного зума.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, интервью опубликовано на сайте медиа.

Журналисты спросили руководителей департаментов Джона МакКормака и Максима Верона, почему в iPhone 15 Pro не появился 10-кратный зум. Продвинутый зум используется во многих флагманах - в том числе Samsung Galaxy S23 Ultra. Представители корпорации ответили, что оптический зум в новом девайсе ограничен пятикратным увеличением по нескольким причинам.

В первую очередь специалисты отметили, что качественные фото с 10-кратным зумом очень сложно получить. Фотографии будут несовершенны и размыты по причине отсутствия стабилизации. "Если у вас нет самых устойчивых рук в мире или штатива, им действительно сложно пользоваться", - объяснили в компании.

Также в Apple рассказали, что пользователи других смартфонов очень редко используют 10-кратный зум. По словам МакКормака и Верона, в большинстве случаев пользователи видят мир широко и без особого увеличения, поэтому делают фотографии без зума.