В Азербайджане планируется увеличить возможности применения искусственного интеллекта

Инициатива "Местный генеративный искусственный интеллект" направлена ​​на стимулирование развития платформ генеративного искусственного интеллекта, свободно говорящих на азербайджанском языке и размещающих азербайджанский контент.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов в ходе мероприятия "Искусственный интеллект в экономике нового поколения: вызовы и возможности" на конференции, посвященной "Применению технологий четвертой промышленной революции в национальной экономике", в рамках "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

"Целью инициативы является защита культурного богатства Азербайджана, увеличение возможностей применения искусственного интеллекта в стране, содействие экономическому росту и стимулирование создания новых технологических рабочих мест и отраслей. В будущем широкое применение технологий искусственного интеллекта потребует повышенного внимания к этой области, подготовки специалистов с новым мышлением и определения этических норм. Быстрое развитие технологий и появление передовых моделей GPT порождают большую потребность в создании стандартов закупок. Также очень важно разработать новые правила и процедуры в этой сфере. Чтобы более эффективно организовать процесс закупок на предприятии, управленческая команда должна определить единый план стратегии в области искусственного интеллекта. Статистика показывает, что рынок искусственного интеллекта в 2022 году оценивался в 136 миллиардов долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 37,3% с 2023 года по 2030 год", - добавил он.