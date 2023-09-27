Эксперты оценили качество камеры iPhone 15 Pro Max

Специалисты DxOMark опубликовали подробный обзор фото и видеовозможностей iPhone 15 Pro Max, в котором выставили оценку устройству и расположили его на второй строчке собственного рейтинга камерофонов, передает Day.Az.

В DxOMark похвалили iPhone 15 Pro Max за улучшенный алгоритм HDR, назвали качество видеосъемки новым стандартом в отрасли, а также отметили точную передачу различных оттенков кожи на фотографиях с людьми. Еще похвалы удостоились моментальное срабатывание затвора, значительно возросшие возможности зума и режим портретных снимков.

При этом эксперты раскритиковали новый флагман Apple за ограниченные возможности зума стандартного фотомодуля, медленную работу ночного режима и шумные фотографии, сделанные в условиях плохого освещения.

Суммарно iPhone 15 Pro Max набрал в тесте DxOMark 154 балла, что всего на 2 балла меньше, чем у лидера рейтинга Huawei P60 Pro. После iPhone 15 Pro Max в топе DxOMark расположились Oppo Find X6 Pro (153 балла) и Honor Magic5 Pro (152 балла), занявшие четвертое и пятое места соответственно.