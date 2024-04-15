https://news.day.az/hitech/1652254.html "Threads" не будет работать в Турции
"Threads" не будет работать в Турции
Компания "Meta" приостановит 29 апреля в Турции работу "Threads" (аналог платформы "Х") по решению местного антимонопольного органа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
В марте Совет по конкуренции Турции принял решение о введении временных ограничительных мер и наложении штрафа на Meta из-за злоупотреблений доминирующим положением на рынке. Предметом разбирательства стало объединение аккаунтов в соцсетях Instagram и Threads.
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