"Threads" не будет работать в Турции

Компания "Meta" приостановит 29 апреля в Турции работу "Threads" (аналог платформы "Х") по решению местного антимонопольного органа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В марте Совет по конкуренции Турции принял решение о введении временных ограничительных мер и наложении штрафа на Meta из-за злоупотреблений доминирующим положением на рынке. Предметом разбирательства стало объединение аккаунтов в соцсетях Instagram и Threads.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!