Япония готовится подать иск против Google

Комиссия по справедливой торговле Японии может в ближайшее время принять административные меры против американского технологического гиганта Google в связи с его бизнесом цифровой рекламы, передает Day.Az со ссылкой на японские СМИ.

Комиссия по справедливой торговле провела расследование в отношении Google, подозревая, что компания несправедливо ограничивала сделки LY, оператора интернет-портала Yahoo Japan и приложения для обмена сообщениями Line, в нарушение антимонопольного законодательства Японии, сообщают источники.

Предполагается, что в ответ на расследование Google добровольно представила Комиссии по справедливой торговле план по улучшению ситуации в соответствии с процедурой административных действий, предусмотренной законом. Согласно этой процедуре, Google будет освобождена от штрафов и предписания о прекращении деятельности, если план улучшений будет признан эффективным.

По словам источников, предметом расследования Комиссии стали так называемые объявления с поисковой привязкой, в которых отображается реклама, связанная с ключевыми словами, используемыми для поиска информации в интернете. Для такого типа рекламы система Google была принята в Yahoo Japan.

Но в середине 2010-х годов Google попросил Yahoo прекратить распространение рекламы, связанной с поиском, на мобильных устройствах, и Yahoo приняла эту просьбу. По всей видимости, Yahoo была обеспокоена тем, что в случае отказа она не сможет использовать систему Google.

Комиссия пришла к выводу, что поведение Google может представлять собой нарушение антимонопольного законодательства. Считается, что после того, как было начато расследование, Google отозвала запрос к Yahoo. В марте этого года Комиссия уведомила Google о возможном нарушении закона.

В октябре прошлого года комиссия заявила, что начала расследование в отношении Google по подозрению в необоснованном требовании к производителям смартфонов отдавать предпочтение ее поисковым и другим сервисам перед конкурирующими продуктами для своих телефонов.

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