В Android-смартфонах появится новый метод зарядки

Инженеры Google добавили в Android 15 поддержку зарядки через NFC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Android Authority.

По словам специалиста медиа Мишаала Рахмана, он обнаружил упоминание новой функции в коде бета-версии новой ОС. NFC (Near-Field Communication) в первую очередь предназначена для бесконтактных платежей, однако технологию можно использовать для беспроводной зарядки.

Рахман отметил, что с ее помощью можно будет заряжать гаджеты, которые имеют сравнительно небольшой аккумулятор - например, беспроводные наушники, стилусы, умные метки. Стандарт NFC Wireless Charging (WLC), поддержка которого появится в смартфонах, полагается на использование антенн меньшего размера, чем в случае классической Qi-зарядки.

При этом WLC значительно уступает по мощности другим протоколам зарядки. Из этого следует, что полноценно заряжать смартфон с ее помощью не получится. По словам Мишаала Рахмана, внедрение нового стандарта даст больше свободы пользователям компактной электроники.

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