Apple удалила WhatsApp и Threads из AppStore в Китае

Компания Apple пару часов назад заявила, что удалила мессенджер WhatsApp и приложение Threads (принадлежат Meta*) из своего магазина AppStore в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Само собой, Apple сделала это не по своей воле, а потому что так сказало правительство Китая, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

"Администрация киберпространства Китая распорядилась удалить эти приложения из китайского магазина, исходя из соображений национальной безопасности. Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если мы с ними не согласны", - говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, некоторые эксперты в китайской технологической отрасли заявили, что ситуация может быть связана с новым правилом, принятым в августе прошлого года, которое требует, чтобы все приложения, доступные в Китае, регистрировались в правительственном реестре, иначе они рискуют быть удалены. Впрочем, другие приложения Meta из китайского AppStore никуда не делись.

Напомним, в США какое-то время назад снова пошли разговоры о необходимости полной блокировки TikTok, и Палата представителей даже приняла нужный для этого законопроект.

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