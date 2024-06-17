Xiaomi разработала очень мощный пауэрбанк

Xiaomi готовит выпуск мощного мобильного аккумулятора Xiaomi Power Bank 25000 mAh Explorer Edition. Информация об этом появилась на сайте ITHome. Редакция ссылается на китайского инсайдера, выступающего в соцсети Weibo под ником 体验more, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пауэрбанк уже был замечен в базе китайского регулятора 3С. Новинка получила название Xiaomi Power Bank 25000 mAh Explorer Edition и будет иметь емкость аккумуляторной батареи 25000 мАч. Точная дата презентации нового продукта Xiaomi пока неизвестна, но в сети уже появились его живые фотографии.

Аккумулятор будет оснащен тремя портами: одним USB-A и двумя USB-C. Общая выходная мощность при подключении устройств ко всем трем портам составит 212 Вт, а максимальная мощность одного порта USB-C - 140 Вт. Максимальная выходная мощность двух других портов - 45 и 120 Вт.

По сообщениям источника, Xiaomi Power Bank 25000 mAh Explorer Edition является клоном пауэрбанка 20 Power Bank 25000 mAh 210W MAX от Cuktech, продающегося в Европе за 130.

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