Rheinmetall представил танк Panther KF51 с необитаемой башней

Концерн Rheinmetall (ФРГ) на выставке Eurosatory 2024, проходящей с 17 по 21 июня в Париже, представил танк Panther KF51 с необитаемой башней. Об этом сообщает издание Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оснащение Panther KF51 необитаемой башней рассматривается концерном в качестве временного решения. "Опыт недавних кризисов и войн, а также очевидная отсрочка основной программы Ground Combat System Program (MGCS), создают необходимость принятия дополнительного среднесрочного решения", - заявил исполнительный директор Rheinmetall Landsysteme Бьорн Бернхард в ходе Eurosatory 2024.

Руководитель отметил, что танк программы MGCS должен быть готов в 2035 году, однако до завершения "чрезвычайно сложной системы осталось всего 10 лет".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!