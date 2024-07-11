Новые iPhone 16 получат улучшенные сканеры Face ID

Cмартфоны серии iPhone 16 получат изменения в дизайне модуля Face ID.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на тайваньское отраслевое издание DigiTimes.

Согласно источнику, Apple планировала внедрить подэкранный сканер Face ID в этом году, однако партнеры компании не успели подготовить нужные датчики. Тем не менее, DigiTimes заверяет, что у компании есть другие планы по улучшению Face ID в моделях iPhone 16.

Причем какие именно будут внедрены изменения и приведут ли они к каким-то заметным улучшениям в работе биометрической системы безопасности, не уточняется.

Предполагается, что Apple будет использовать новые сенсоры, которые будут работать точнее и быстрее, чем в предыдущих моделях. Инженеры из Купертино регулярно вносят изменения во внутренние компоненты новых поколений iPhone, но это не всегда приводит к появлению новых функций или очевидных преимуществ для покупателей.

Презентация iPhone 16 состоится в сентябре. По слухам, базовый iPhone 16 получит увеличенный до 6,3 дюймов экран и обновленный дизайн камер.

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