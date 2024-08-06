В Турции оставили запрет на доступ Instagram в силе

Власти Турции решили продолжить блокировку Instagram на своей территории.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Сообщается, что причина этого в том, что переговоры с представителями этой соцсети пока не разрешили спорные вопросы. По словам министра, владельцы социальных сетей "не уважают чувства граждан Турции".

Министр отметил, что запрет будет снят после того, как будут выполнены требования Турции.

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